Financement des cultes en Europe : quelles différences avec la Belgique ?

Autre système existant sur le continent européen : l’impôt d’Église. La particularité de ce modèle, précise Francis Messner, réside dans le fait que "seuls les membres de l’église payent un impôt. C’est-à-dire qu’à partir du moment où vous avez quitté l’Église ou la religion administrativement, vous ne payez plus l’impôt." Cette cotisation peut prendre plusieurs formes.

En Allemagne, il s’agit du "kirchensteuer" (impôt ecclésiastique en français). Les membres des cultes constitués en corporation de droit public versent un impôt entre 7% et 9% à l’administration fiscale et, partant, les États fédérés financent le culte concerné. "En Allemagne, il faut faire partie administrativement d’une église. L’affiliation religieuse est enregistrée auprès de l’administration et votre employeur (public ou privé)", explique Francis Messner.

Ajoutons que cet impôt est prélevé à la source, par l’employeur et cela "pose de gros problèmes, des problèmes en termes de confidentialité des convictions", analyse Caroline Sägesser.

Notons qu’il est possible de sortir d’une société religieuse suite à une procédure auprès de l’administration municipale, mais cela peut avoir des conséquences. L’Église catholique, par exemple, n’assure plus dans ce cas de prestations comme les enterrements ou les mariages à l’église. Idem, si l’on veut se rendre dans une maison de repos gérée par une église, "et les Églises en Allemagne sont des acteurs extrêmement importants dans un secteur comme celui-là", nous dit la chargée de recherches du CRISP.

D’autres pays comme l’Islande, la Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège, l’Autriche et certains cantons en Suisse ont eux aussi un impôt ecclésiastique. Contributions qui sont bien souvent perçues dans le cadre des impôts locaux pour les pays nordiques et avec toujours la possibilité de quitter l’Église et ne plus payer la redevance. Si ces modèles ressemblent au système allemand, il y a tout de même des différences.