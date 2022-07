Finance : l’euro a atteint la parité avec le dollar, une première depuis 2002

Sur la croissance et la dette



Théoriquement, la dépréciation de l’euro rend les prix plus compétitifs hors zone euro et stimule donc les exportations des biens et des services européens vers l’étranger.

Cela pourrait amortir l’impact sur la croissance de la hausse des prix des matières premières dans le sillage de la guerre en Ukraine, surtout dans les pays dont l’économie est tirée par l’export, comme l’Allemagne.

Pour le remboursement de la dette des pays européens, l’impact est moins évident.

Davantage de croissance peut "faciliter le remboursement de la dette", explique Isabelle Méjean, professeure à Sciences Po Paris, sous réserve que les marchés considèrent la dette européenne comme suffisamment sûre et que les taux d’intérêt restent bas.

Mais pour les États qui ont émis des obligations libellées en dollars, une dépréciation de l’euro par rapport au dollar augmente le coût du remboursement.



Pour les banquiers centraux

La dépréciation de l’euro, en accélérant l’inflation, peut inciter la Banque centrale européenne (BCE) à relever plus vite ses taux d’intérêts. Elle se prépare à les remonter en juillet pour la première fois depuis onze ans.

"On peut dire que la BCE ne devrait pas réagir au renchérissement des matières premières, mais son défi de regagner le contrôle sur l’inflation devient encore plus grand car le prix des importations augmente à cause de l’augmentation du taux de change", souligne William De Vijlder.

La Banque de France estimait aussi fin mai que la faiblesse de l’euro pourrait compliquer les efforts de la BCE pour maîtriser l’inflation.