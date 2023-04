Finalissima : l'Angleterre bat le Brésil aux tirs au but et s'offre la première édition du trophée

Les championnes d'Europe anglaises ont battu jeudi leurs homologues d'Amérique du sud, le Brésil, aux tirs au but (1-1, 4-2 ap. t.a.b.), à Wembley, lors de la première édition féminine de la Finalissima.

La tentative de Tamires stoppée par Mary Earp et celle de la joueuse d'Arsenal, Rafaelle, sur la barre, ont permis aux Lionesses d'enchaîner un 30e match sans défaite depuis l'arrivée de la coach néerlandaise Sarina Wiegman sur le banc, à trois mois et demi du Mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le match a connu deux périodes très différentes, les Anglaises dominant de la tête et des épaules les 45 premières minutes face à des Brésiliennes très timorées.

Mais les changements offensifs effectués dès la reprise par la sélectionneuse suédoise Pia Sundhage, vice-championne du monde en 2011 et championne olympique en 2008 et 2012 avec les Etats-Unis, ont failli permettre aux Auriverdes de revenir au score.

L'Angleterre, 4e nation mondiale au classement Fifa, a cependant affiché globalement une maîtrise et une maturité supérieure.

Le but victorieux, inscrit par Ella Toone, l'attaquante de Manchester United, leader de la Women Super League anglaise, en a été l'illustration.