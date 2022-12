Finale pour l’histoire, folie marocaine, Griezmann new-look, Japon héroïque : nos 7 coups de cœur de la Coupe du monde

Plus globalement, ces phases de poules auront été diablement intéressantes, les surprises et les résultats chocs se succédant jour après jour. Au final, le suspense aura été quasiment présent dans tous les groupes. La preuve, aucune des 32 équipes engagées n’est parvenue à signer un perfect, 9/9.

Entre le match à couteaux tirés pour la 2e place entre le Sénégal et l’Equateur dans le groupe A, le duel politico-sportif entre l’Iran et les Etats-Unis dans le groupe B, la victoire somptueuse de la Corée du Sud contre le Portugal au bout du suspense et le scénario complètement dingue du groupe E où les quatre équipes (Japon, Espagne, Allemagne et Costa-Rica) se sont virtuellement retrouvées qualifiées à un moment lors de la dernière journée, le spectateur neutre en aura eu pour son argent. Et on ne parle même pas du thriller au scénario déchirant entre la Croatie et la Belgique. Non vraiment, on ne veut plus en parler.