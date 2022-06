Finale NBA: Wiggins, l'homme de l'ombre de retour en pleine lumière

"Mr Fantastic"

Apathique semblait ainsi devoir rester l'adjectif premier accolé sur le dos de ce talentueux joueur. Comme durant ses six premières années à Minnesota, où il fit perdre patience à Jimmy Butler, alors la star des Timberwolves, connu pour sa combativité et son abnégation sur un parquet et qui ne comprenait pas le manque d'implication en défense de son coéquipier.

Dire qu'en plus, avant le début de saison, Wiggins ne voulait pas se faire vacciner contre le Covid-19... Non seulement l'ailier de 27 ans n'avait toujours pas donné la pleine mesure de ses moyens, lui le Canadien qu'on affubla enfant du surnom de "Maple Jordan" mais qui préférait celui de "Mr Fantastic", mais en plus il allait manquer les matches à domicile des Warriors en contrevenant à l'obligation imposée par la ville de San Francisco.

Sa demande d'exemption pour motif religieux ayant été retoquée par la NBA, il s'est résolu à recevoir le vaccin. Et Golden State s'est évité un cas épineux à la Kyrie Irving chez les Brooklyn Nets.

Son début de championnat a été excellent et l'a récompensé d'une première sélection pour le All-Star Game, de surcroit dans l'équipe des titulaires à l'Ouest.