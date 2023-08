Finale Espagne – Angleterre : "Un léger avantage à l’Angleterre mais l’Espagne est surprenante"

La Coupe du monde féminine verra un nouveau nom s’ajouter à son palmarès pour la neuvième édition de l’événement. Il s’agira soit de l’Angleterre, soit de l’Espagne. Deux équipes qui n’ont pas volé leur ticket pour cette prestigieuse rencontre et qui pourraient nous offrir un sacré spectacle. Cécile De Gernier préface cette finale alléchante avec Lise Burion.

Une finale 100% européenne, prometteuse sur papier : "Ce sont deux équipes qui veulent la balle, pour créer le jeu. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, vraiment. On connaît la maîtrise technique de l’Espagne balle au pied, dans les petits espaces. On les a vues aussi solides physiquement. Ça ne va pas être évident pour les Anglaises. Je trouve que ce sont les deux équipes les mieux armées techniquement, dans les contrôles, dans le passing, dans la vitesse de jeu, pour nous offrir une belle finale. Je crois que ce sont les deux meilleures équipes du tournoi qui sont là, je trouve ça mérité. Dans le jeu, ce sont les deux équipes les plus fortes, par rapport à la tactique mais surtout à la technique."

Retrouver une affiche Espagne-Angleterre en finale, est-ce une surprise ? "L’Angleterre, ce n’est pas une surprise. Les Anglaises ont commencé lentement leur tournoi mais finalement elles répondent à leur statut de favorites. Mais l’Espagne, c’est plus surprenant. C’était une équipe d’outsiders qui a vécu énormément de choses compliquées ces deux dernières années. Et je crois que c’est encore difficile au sein de l’équipe, on parle de problèmes avec le coach, l’ambiance doit être particulière.

Il y a quand même des joueuses qui font partie des meilleures joueuses mondiales qui ont décidé de ne pas venir avec ce coach-là. Du coup je ne les aurais pas citées parmi les favorites, elles étaient quand même outsiders parce qu’on connaît la puissance que le Barça dégage au niveau européen. Mais elles ont grandi dans ce tournoi.

Elles ont quand même pris une sérieuse claque contre le Japon, donc j’avoue qu’après le Japon je me suis dit que ça allait être compliqué d’aller chercher les meilleures. Et puis au final elles font leur chemin, avec un match assez bien géré contre la Suède en demi-finale.

Je trouve qu’elles méritent leur place mais c’est vrai que c’est particulier d’aller jusqu’en finale en ayant pris une claque 4-0 à un moment du tournoi. On voit qu’elles sont capables de passer à côté de leur match avec la pression peut-être, ou avec une équipe qui va vouloir le ballon aussi. Jusque-là, elles ont joué des équipes qui ne voulaient pas spécialement la possession de balle, sauf le Japon et elles ont pris 4-0. L’Angleterre va vouloir le ballon, attention quand même du côté espagnol."

C’est du 50-50 cette finale ? "Je donnerais un petit avantage à l’Angleterre, je dirais 60-40. Mais cette équipe espagnole est surprenante, donc je suis vraiment curieuse de voir cette rencontre."