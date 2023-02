Finale de The Dancer : Stromae l'atout choc d’Aurel Zola et de Yuka Dance Academy

Lors de cette Grande Finale de The Dancer, les 5 premières performances de nos candidats se font avec la participation de nos 3 coachs. Chaque soliste, duo ou groupe a donc l’occasion de partager la scène avec son coach.

Dans la Team Aurel Zola, on retrouve la Yuka Dance Academy. Ces jeunes danseuses originaires d’une école de Charleroi impressionnent le public et son coach grâce à la maîtrise de différents styles urbains comme la House, le hip-hop ou encore l’afro. Ce soir, le groupe et son coach vous ont offert une époustouflante prestation sur le titre "L’enfer" de Stromae. Ils ont choisi Stromae comme atout choc pour mettre leurs concurrents K.O. "L'enfer" pourrait les mener au paradis de The Dancer.