Finale de The Dancer : Magnifique hommage rendu à la Femme par The Movement Theory et leur coach Laurien

Ce quatuor aussi envoutant qu'impressionnant a la particularité d'étonner à chaque prestation. Possédant des codes et des mouvements propres à eux, le groupe n'a de cesse d'épater le public et les coachs.

Pour cette Grande Finale, The Movement Theory accompagnés de leur coach Laurien Decibel ont décidé de rendre hommage à la Femme dans toute sa splendeur à travers un tableau et des mouvements aux allures exotiques. Dotés d'une synchronisation sans faille et d'une technique d'isolation du corps incroyable, le quatuor et leur coach ont réussi à nouveau le pari de faire entrer le public dans leur univers.

Pour moi, vous incarnez l’authenticité, le style… Vous êtes wouaw ! Pour moi, vous avez créé un nouveau style de danse, c’est un truc de malade ! Je vais vous dire la vérité: habituellement quand je vois de la danse, j’ai envie qu’on me raconte quelque chose. Mais avec vous, je vois directement du sauvage, du sensuel… C’est incroyable ! - Agustin Galiana.