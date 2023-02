Finale de The Dancer : incroyable interprétation de Nadine Baboy et de sa coach sur un remix inédit d’Edith Piaf

Lors de cette Grande Finale de The Dancer, les 5 premières performances de nos candidats se font avec la participation de nos 3 coachs.

Dans la Team Laurien Décibel, on retrouve l’incroyable Nadine. Une fois de plus, la danseuse originaire de Bruxelles nous a proposé une interprétation unique et pleine de justesse mettant en scène un tableau de la dernière cène de Jésus sur une bande-son mélangeant un classique d’Edith Piaf avec des rythmes d’Afrobeats. En choisissant "Non, je ne regrette rien", Nadine réaffirme sa volonté de décrocher le premier trophée de The Dancer.