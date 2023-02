Finale de The Dancer : Agustín Galiana et William en osmose dans cette prestation sur le reflet

Lors de cette Grande Finale de The Dancer, les 5 premières performances de nos candidats se font avec la participation de nos 3 coachs. Chaque soliste, duo ou groupe a donc l’occasion de partager la scène avec son coach.

Dans la Team Agustín, on retrouve le jeune William au parcours impressionnant. Depuis le début de la compétition, Agustin Galiana met souvent en avant le fait qu’il se reconnaît en William. Comme s’il était son propre reflet. C’est pourquoi ce soir, le duo a décidé de mettre en mouvement ce sentiment de similitude via un sublime et tendre tableau incluant un miroir.