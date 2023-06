Finale de Ligue des Champions : Manchester City – Inter Milan, un trophée pour De Bruyne ou Lukaku ? (direct audio et commenté 21h)

Le grand jour est arrivé ! C’est ce samedi soir que Manchester City défie l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions 2023. Des Skyblues, toujours sur leur petit nuage, qui viennent de remporter la Premier League et la FA Cup et qui rêvent de signer un formidable triplé en l’espace de quelques semaines. Ils font évidemment office de grandissimes favoris et pourront compter sur leur talent intrinsèque, un noyau parfaitement rôdé et surtout la confiance accumulée depuis quelques mois. Kevin De Bruyne, en grande forme, pourrait donc (enfin) remporter cette Coupe aux Grandes Oreilles qui manque à son palmarès.



Mais attention à ne pas sous-estimer l’adversaire du jour, l’Inter Milan. Des Intéristes, qui n’ont plus joué de finale de LDC depuis 13 et qui pourraient, peut-être, paraître un peu moins fringants sur papier. Sur papier, certes, mais ils ne sont pas arrivés là par hasard. Alors que leur meilleur ennemi, l’AC Milan nourrissait de grandes ambitions en demi-finale, les Nerazzurri ont assez solidement remporté leur double duel pour se qualifier pour la grande finale. Homme fort des Milanais depuis quelques semaines, Romelu Lukaku pourrait donc lui aussi remporter le plus beau trophée de sa carrière. Encore faut-il qu’il soit titulaire…

Dans tous les cas, il y aura un Belge vainqueur ce samedi soir pour cette affiche inédite dans toute l’histoire de la Ligue des Champions. Lequel ? La réponse dès 21h en direct commenté ci-dessous et en direct audio (commenté par Eby Brouzakis et Manuel Jous) ici.