Finale de légende à l'Open d'Australie : mené deux sets à zéro, Nadal renverse Medvedev et s'offre son 21e Grand Chelem

Dans la chaleur humide de Melbourne (28 degrés en début de match), Nadal montre des signes de souffrance. Il réclame de nouvelles serviettes glacées, fait des détours par le frigo et dégouline abondamment. Il se réconcilie partiellement avec son service et parvient à breaker son adversaire au prix du plus beau rallye de ce début de match (40 frappes). Medvedev, qui faiblit sensiblement par rapport à la première manche, débreake cependant à deux reprises, sauvant au passage une balle de set pour son opposant. L'explication est poussée jusqu'au tie-break, où Nadal prend l'ascendant à plusieurs reprises. Mais Medvedev, robotique, insensible à l'immense pression, sort une fin de tie-break d'une justesse inouïe et conclut sur sa première occasion (7-6, 84 minutes). Le Russe harangue cette foule si hostile et peut aller se rasseoir : il a fait l'essentiel du chemin.