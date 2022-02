Finale de League Cup : Chelsea - Liverpool, 0-0, Lukaku et Origi sont sur le banc (Direct commenté)

Invaincus en Premier League depuis fin décembre, les Reds restent sur 6 victoires consécutives et talonnent Manchester City en tête du championnat (-3). Chelsea va donc devoir s'arracher pour tenir tête à Liverpool et s'offrir un trophée qui lui échappe depuis 2015. Mais attention aux Reds, dont la période de disette en League Cup est encore plus longue (2012), et qui ne seront assurément pas un oiseau pour le chat.

Alors qui parviendra à prendre le dessus dans ce duel des titans ? La réponse en direct commenté dès 17h30 ce dimanche.