Finale de la Coupe du monde féminine: entre Wiegman et Vilda, un duel de styles sur le banc

Quand Wiegman a bâti le succès des Anglaises sur une défense en acier, son homologue espagnol Jorge Vilda a opté pour un jeu offensif qui sied aux qualités techniques de ses joueuses.

Le profil de l'entraîneur de 42 ans se déroule comme le négatif de celui de la Néerlandaise: aucun titre depuis sa prise de fonctions en 2015, et des méthodes jugées clivantes qui lui ont valu la rancoeur de plusieurs cadres du vestiaire.

L'Espagne a vécu un séisme qui a menacé l'émergence de son équipe féminine, après que quinze internationales ont annoncé en septembre dernier ne plus vouloir rejouer pour la Roja. Des sources évoquées dans la presse locale ont évoqué les méthodes jugées "dictatoriales" de Vilda.

Mais le technicien, soutenu par sa Fédération au cours de cette crise sans précédent, est resté. Il a conservé sa légitimité à travers une série de résultats exceptionnels qui portent l'empreinte des coups de poker tactiques dont il est féru.

"C'est un apprentissage, cela nous a tous rendus plus forts et (nous devons) laisser cela dans le passé, penser à l'avenir et au fait que ce que nous avons réalisé est le fruit du travail que nous avons accompli", a déclaré Vilda, interrogé à chaque conférence de presse sur l'épisode de la "fronde" dont il a avoué avoir souffert.

L'Espagne, 19e au classement Fifa lors de sa nomination, postule aujourd'hui pour un premier titre mondial, après avoir échoué dès les huitièmes en 2019, face aux Etats-Unis.

"C'est un entraîneur de classe mondiale qui a rejeté des opportunités avec d'autres équipes pour plus d'argent, pour rester avec l'Espagne", s'est réjoui le président de la Fédération espagnole Luis Rubiales, à la télévision espagnole.

Les médias espagnols ont rapporté que le dirigeant avait répondu à certaines des demandes des joueuses frondeuses, comme l'embauche d'un nutritionniste et d'un plus grand nombre de physiothérapeutes.