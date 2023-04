Finale de la Coupe de Belgique : Malines - Antwerp, les compos sont connues (Direct audio et commenté 14h30)

Malines et l’Antwerp s’affrontent ce dimanche après-midi en finale de la Coupe de Belgique ! Cette rencontre, qui se déroule au stade Roi Baudouin, est à suivre en direct audio et commenté dès 14h30.

Les Malinois ont parfaitement préparé cette finale en l’emportant face au Sporting d’Anderlecht le week-end dernier, au terme d’une partie riche en buts (2-3). Treizième de la phase classique avec 10 points de retard sur le Cercle, dernier qualifié pour les Europe Play-offs, Malines a réalisé une saison très moyenne. Habitués à jouer le top 8 ces dernières années, les Sang et Or auront néanmoins l’opportunité de sauver leur saison avec la Coupe de Belgique. Une Coupe qu’ils ont remportée deux fois dans leur histoire (1987 et 2019).

De son côté, l’Antwerp débute ses Champions Play-offs avec deux petits points de retard sur Genk et l’Union. Le doublé est donc encore possible pour les troupes de Mark van Bommel, qui pourrait remporter un premier trophée en tant qu’entraîneur et offrir une quatrième Coupe au Great Old (1955, 1992 et 2020).