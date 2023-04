Une équipe de l'Antwerp intraitable s'offre la Coupe de Belgique face à Malines (2-0)

L’Antwerp a battu Malines en finale de Coupe de Belgique 2023. Le Matricule 1 s’offre une quatrième Coupe de Belgique, la deuxième depuis la reprise du club par le magnat Paul Gheyssens. Dominateurs et intraitables défensivement, ils se positionnent un peu plus que comme candidats au titre.

La nervosité est l’acteur principal des premières minutes. Bataille et Alderweireld sont avertis avant le quart d’heure alors que les deux formations peinent à développer la moindre opportunité construite. C’est d’autant plus criant chez les hommes de Steven Defour, qui ne parviennent jamais devant le but de Jean Butez. L’armada néerlandaise du matricule 1 fait néanmoins parler son expérience. Jurgen Ekkelenkamp est fauché dans la surface par un Dries Wouters inattentif, et c’est Vincent Janssen qui se charge de la conversion d’un penalty imparable (35e, 0-1). Fidèle à sa réputation de forteresse imprenable, le Great Old boucle la première période sans la moindre occasion concédée.