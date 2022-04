Finale de la Coupe de Belgique : Ashimeru, Gomez et Verschaeren à l'entraînement pour Anderlecht

A la veille de la finale de la Coupe de Belgique (lundi 15h), Anderlecht s'est entraîné une dernière fois. Trois joueurs annoncés comme incertains étaient bel et bien présents pour cette séance, comme le rapporte la DH. Yari Verschaeren, touché à l'aine contre Charleroi, a bien effectué son retour, tout comme Sergio Gomez (sorti blessé à Courtrai) et Majeed Ashimeru (absent lors des deux derniers matchs de la phase classique). Ces trois joueurs étaient encore absents de la séance de mercredi. Joueront-ils pour autant ? En leur absence, Anderlecht a glané les six points nécessaires pour décrocher la place dans les Champions Playoffs.