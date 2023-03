Finale de la Champions League, incidents du Stade de France : l'UEFA va rembourser tous les supporters de Liverpool

L'UEFA va rembourser tous les billets des supporters de Liverpool pour la dernière finale de la Champions League à Paris, émaillée de nombreux incidents qui ont particulièrement affecté les fans des Reds, a annoncé l'instance européenne dans un communiqué.

Durement critiquée mi-février par un rapport d'enquête indépendant, l'organisation européenne va reverser au club de Liverpool la totalité de son allocation, soit 19.618 billets, et le chargera d'organiser ensuite les remboursements.

"Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters" le 28 mai 2022, "et grâce à ce programme, nous allons dédommager ceux qui avaient acheté des billets et qui ont été les plus touchés par les difficultés d'accès au stade", a déclaré Theodore Theodoridis, le secrétaire général de l'UEFA.

Attente interminable, supporters et familles aspergés de gaz lacrymogènes ou victimes de vols... Le dispositif de maintien de l'ordre lors de cette finale, retardée de 37 minutes et remportée par le Real Madrid (1-0), avait donné lieu à des scènes de chaos à Saint-Denis, provoquant une vive polémique en France et en Angleterre.

L'enquête indépendante mandatée par l'UEFA a conclu à la "responsabilité première" de l'instance sportive dans ces graves incidents, critiquant par ailleurs l'usage par la police française de gaz lacrymogènes et de sprays au poivre.

Surtout, ce rapport dédouane entièrement les fans des Reds, accusés dans un premier temps d'être arrivés en retard au stade et d'avoir massivement présenté des billets falsifiés.

Selon l'UEFA, les supporters du Real Madrid et d'autres spectateurs concernés par le chaos au Stade de France pourront eux aussi solliciter un dédommagement, mais au cas par cas.