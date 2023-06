Finale de FA Cup, Manchester City – Manchester United : De Bruyne titulaire (Direct commenté 16h)

Récent champion d’Angleterre au terme d’un sprint final époustouflant, Manchester City pourrait remporter un 2e trophée cette saison ce samedi après-midi. Tout juste retombés de leur petit nuage, les Skyblues affrontent en effet leur rival honni, Manchester United pour la 142e finale de FA Cup.

Un duel fratricide, entre les deux équipes phares de Manchester, qui sent bon le soufre. Parce que même s’ils sont, sans doute sur papier, inférieurs à leur voisin, les joueurs de United ne seront plus que probablement pas qu’un simple oiseau pour le chat dans cette finale. La preuve, ils ont terminé à une belle 3e place en Premier League et viennent de remporter, eux aussi, un trophée en s’offrant Newcastle en finale de League Cup.

Alors, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers vont-ils écarter leur grand rival pour confirmer leur hégémonie dans leur pays ? La réponse dès 16h en direct commenté sur notre site.