Finale 100% belge à Trnava : Greet Minnen et Yanina Wickmayer s’affronteront pour le titre

Greet Minnen, 136e mondiale, disputera sa 5e finale de la saison et la 4e sur le circuit ITF de tennis dimanche à Trnava en Slovaquie. La Campinoise de 25 ans s’est imposée samedi en demi-finales de ce W100 joué sur terre battue et d’une dotation de 100.000 dollars dont elle est la 4e tête de série. Elle y affrontera Yanina Wickmayer (WTA 191) dans une finale 100% belge. Yanina qui est parvenue à se défaire de la Française Chloe Paquet, 201e joueuse mondiale. La Belge l’a emporté en trois sets, 6-2, 4-6, 6-4 en 2h30 de jeu.

Un peu plus tôt dans la journée, Minnen s’est qualifiée aux dépens de la juniore tchèque de 18 ans Lucia Havlickova (WTA 270) qu’elle a dominée en deux sets : 6-4 et 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 29 minutes.

La N.5 belge a remporté cette saison les ITF W60 de Sunderland et Porto et perdu la finale de l’ITF W60 d’Altenkirchen. La semaine dernière, Minnen a perdu sa première finale sur le circuit WTA en s’inclinant au WTA125 de Saint-Malo. Elle visera un 12e titre ITF en simple, le premier dans un tournoi de la catégorie W100 (le plus haut niveau). Elle a aussi remporté les titres ITF en double cette année à Altenkirchen et aux W60 de Trnava et de Croissy-Beaubourg (à chaque fois avec Wickmayer) avant de gagner le titre WTA à Saint-Malo avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs. Son palmarès compte aussi deux titres WTA en double remportés à Luxembourg en 2018 et 2021 avec Alison Van Uytvanck.