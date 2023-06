Final Fantasy XVI : la démo est déjà disponible sur le Playstation Store

En ce qui concerne la démo à venir, elle durerait deux heures, ce qui est franchement pas mal. On incarnerait un jeune Clive Rosfield âgé de 15 ans, le héros de ce seizième opus, déambulant dans l’Archiduché de Rosalia, sa cité natale.

Final Fantasy XVI se veut comme le Final Fantasy le plus sombre en termes d’histoire et d’enjeux. Pour rappel, Naoki Yoshida a désiré que ses collègues regardent, au moins, la première saison de Game of Thrones, afin de s’imprégner de l’ambiance et de la cruauté de la série.

Final Fantasy XVI sort le 22 juin prochain, uniquement sur Playstation 5.