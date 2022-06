Final Fantasy XVI : l’avalanche d’infos !

La volonté de la team derrière le jeu est de vouloir attirer le plus large éventail de joueurs en les immergeant dans une histoire qui se déroule dans un monde fantastique similaire aux premiers opus de la licence mais en la combinant avec un gameplay plus rythmé et de l’action en temps réel.

Pour les aficionados de la licence japonaise : il est très fortement probable que les dieux (appelés "Eikons" dans cet opus) — Ifrit, Shiva, Titan, Bahamut, Garuda, Ramuh et Phénix —, ne pourront plus être invoqués. En effet, il est sous-entendu que les personnages "incarneront" un dieu, voire peut-être plusieurs ? Et donc des combats entre des dieux ? Incroyable.

Si cette dernière information se confirme, cela s’avérerait novateur dans l’univers de Final Fantasy. D’ailleurs, pouvons-nous revenir sur le design de Garuda ? Parce qu’on ne s’en remet toujours pas.