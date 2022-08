Final Fantasy XIV : le MMO propose désormais des tutoriels en vidéo pour se lancer dans l’aventure !

Commencer un MMORPG seul, ce n’est pas une tâche des plus simples, surtout quand on n’a jamais joué à ce genre de jeu auparavant. Il faut apprendre les codes, les mécaniques, retenir des raccourcis. On ne va pas se le cacher, c’est un fastidieux. Et Final Fantasy XIV ne coupe pas à cette règle. Quand vous lancez le jeu pour la première fois, plusieurs tutoriels vous sont montrés à l’écran. Peut-être trop d’un coup.

C’est pourquoi Square Enix a proposé une solution pour les nouveaux joueurs qui désirent se lancer dans son MMO acclamé par la critique : des tutoriels en format vidéo ! Jusqu’ici, pour apprendre le jeu, c’était soit à la dure, tout seul, soit via des amis qui étaient déjà dessus depuis un long moment. L’idée de ces vidéos-tutos donc est efficace pour un MMO qui est de plus en plus joué partout dans le monde.