Final Fantasy XIV : deux DLC et la version PC dans les cartons

En plus de cela, deux DLC sont en préparation afin de, en citant Yoshida, "permettre aux fans de découvrir encore plus d’histoires liées au monde de Valisthéa." Sans trop spoiler celles et ceux qui n’auraient pas encore mis la main sur Final Fantasy XVI, il s’avère qu’un certain primordial connu de la licence Final Fantasy ne s’est pas encore manifesté… Alors que le primordial est clairement cité à un moment durant l’aventure.

Ces deux contenus additionnels seront payants. Il n’y a pas d’informations quant à la date de sortie de ces deux DLC.