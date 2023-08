Final Fantasy VII Remake et XVI bientôt sur Xbox ? "Je ne vais pas les brusquer"

Une situation qui inquiète les fans de la saga qui jouent sur Xbox Series X ou S. À l’occasion de la Gamescom, Phil Spencer, le patron de la branche Xbox de Microsoft, a répondu aux questions de plusieurs médias spécialisés. Et IGN a abordé le sujet.

"Je reconnais que quand les gens achètent une Xbox, ils veulent être sûrs que les bons jeux auxquels ils veulent jouer s’y trouveront", a-t-il répondu. "Parmi les éditeurs pour lesquels cela n’a pas été le cas, Square est un des plus importants. Nous nous rendons à Tokyo régulièrement, nous avons des discussions et nous avons passé beaucoup de temps avec Square. Évidemment, il faudra que nous travaillions à des accords commerciaux et aux relations autour de certains jeux."

Pour le boss de la Xbox, le fait que Final Fantasy XIV ait été annoncé publiquement est un point très positif. "Vous en entendrez parler davantage. Je ne vais pas les brusquer. Ils vont devoir trouver leur propre rythme. Mais les voir s’engager avec Xbox était aussi important pour moi que pour la communauté".

Microsoft ne semble donc pas abandonner l’idée de voir débarquer plus de Final Fantasy sur sa console. Il faudra voir si Square Enix va bel et bien tenir cet engagement.