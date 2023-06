Final Fantasy VII Rebirth sortira début 2024

Dans cette nouvelle bande-annonce, on voit donc Tifa, Barret, Aerith pris en charge par des secours de Midgar après la bataille finale et grandiose de FFVII Remake.

Mais, en même temps, et assez bizarrement, on voit nos joyeux lurons sortir de Midgar pour notamment visiter les alentours : le ranch de chocobos, Junon, et encore bien d’autres endroits que le monde ouvert de Rebirth aura à offrir.

Au vu de la fin de FFVII Remake, on sait d’ores et déjà que la trame scénaristique sera bien différente du jeu original sorti en 1997. Du multivers ? Des personnages inattendus qui feront leur apparition ? Yuffie et Rouge XIII seront en tout cas déjà de la partie.

Le jeu sera, comme son prédécesseur, réparti sur deux disques et exclusif pour minimum un an sur Playstation 5.