Final Fantasy : retour sur le concert orchestral au Grand Rex pour les 35 ans de la licence

Ce qui est assez dommage. Si l’orchestre veut absolument jouer du Final Fantasy VII, le jeu regorge d’autres morceaux très entraînants et importants. On pense notamment à Jenova, le thème de Tifa ou encore le thème du combat contre le Ghoul dans Final Fantasy VII REMAKE. Mais qui sommes-nous pour juger la sélection musicale de Nobuo Uematsu et d’Arnie Roth…

En ce qui concerne Final Fantasy VI, ce sont le Phantom Train, la Phantom Forest et The Vault qui ont été joués. Si la Phantom Forest et The Vault restent rares en représentation live, Distant Worlds a décidé d’omettre un monument musical du 6e opus : l’Opéra de Maria et Draco que nous tenons à vous faire découvrir ci-dessous lors d’une précédente tournée de Distant Worlds !