Fin juillet : la pleine saison de la récolte chez les maraîchers

1,3 hectare à planter, entretenir, récolter. Sous serres ou en pleine terre, elle comptabilise par exemple 420 pieds de tomates ou, à quelques dizaines de mètres de là, pas moins de 50.000 poireaux, plantés, un à un, à la main.

Les légumes en vente directe : une tendance dans l’air du temps

Il est clair que la tendance est en plein boom. Des légumes bio, de saison, vendus directement à la ferme, ou via des coopératives de consommateurs ou des commerces locaux. Potimarrons, butternut, courges en tout genre, les variétés sont multiples : courgettes, pastèques, melons. Mais outre les courges, on ne compte plus chez Catherine Claeys les choux, choux-raves, choux pointus, betteraves, oignons, les salades, aubergines, poivrons. Et même des asperges, dont on sait que la culture est plus complexe. Tout cela représente de nombreuses heures de travail quotidien.

Catherine est fille d’agriculteur, compagne d’agriculteur, c’est donc tout naturellement qu’elle s’est tournée vers le travail de la terre. Mais le mois de juillet est un mois qui demande beaucoup d’investissement personnel.