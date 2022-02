Fin du télétravail obligatoire : "la discussion" est indispensable pour faire revenir les travailleurs

Par ailleurs, le télétravail a également mis à mal les relations entre les collègues. "Et il y a aussi beaucoup de travailleurs qui ont été engagés durant ces deux ans de crise. Certains ont donc rencontré leurs collègues par écran."

Plus de mal que de bien ?

Alors, le télétravail a-t-il apporté plus de mal que de bien ? "Cela dépend du travailleur, cela dépend aussi des organisations. Il y en a qui n’ont pas du tout été en télétravail non plus et cela a pu causer certaines tensions."

Cette crise aura en tout cas permis de questionner le travail et de l’envisager différemment. Désormais, le bien-être et toutes les questions liées à la santé mentale sont effectivement devenus des enjeux beaucoup plus importants qu’auparavant. Ce faisant, ces sujets sont progressivement sortis de la sphère privée.