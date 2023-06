Fin du tarif social élargi pour les factures d’énergie ce 1er juillet : inquiétudes chez les bénéficiaires et dans les CPAS

Exemple parmi d’autres au CPAS de Tournai. Laetitia Liénard, la présidente du CPAS de la ville, ne cache pas son inquiétude avec la fin du tarif social élargi et le système envisagé par le gouvernement dès ce premier juillet : les fournisseurs vont devoir proposer à ces personnes un tarif préférentiel pour trois mois.

" Ensuite, on ne se sait pas ce qui se mettra en place. Mais on sait déjà que ce tarif préférentiel pour les anciens bénéficiaires du tarif social élargi est plus cher que le tarif en place et si on prend les tarifs plus élevés des fournisseurs, on remarque qu’il y a une augmentation par rapport au tarif social de 87%. Ce qui est inimaginable pour les personnes qui en bénéficient".

Et Laetitia Liénard de s’interroger pour la suite des événements. " 250 personnes bénéficient à Tournai de ce tarif social élargi. 250 personnes qui pourraient vu le contexte, revenir frapper à la porte du CPAS. Cela nécessitera pour les travailleurs sociaux de fournir des enquêtes sociales complémentaires avec des délais à respecter de 30 jours et ensuite, on pourra octroyer ou pas une aide soit provenant du fonds énergie, soit sur fonds propres du CPAS".