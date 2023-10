Fin du suspense : casqué, Antoine Dupont sera bien titulaire avec la France en quarts de finale du Mondial de rugby

Antoine Dupont a retrouvé sa place de titulaire au poste de demi de mêlée, ainsi que ses galons de capitaine, dans le XV de départ qui va affronter l’Afrique du Sud, dimanche, en quarts de finale de la Coupe du monde.

Le Toulousain (26 ans, 51 sélections), opéré d’une fracture maxillo-zygomatique, n’a plus joué depuis sa blessure, le 21 septembre, contre la Namibie (96-0). Opéré le 22 septembre, "Toto" a engagé une course contre-la-montre pour être opérationnel à temps.

"Je suis en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens physiques ou techniques pour dimanche", a assuré Dupont, qui portera un casque face aux Springboks au Stade de France.

Au moment de sa blessure au visage, Dupont a craint d’être forfait pour le reste de la compétition. "Je pensais que ma Coupe du monde était finie et j’ai dû attendre les examens pour retrouver de l’espoir. Ma convalescence s’est bien passée", a expliqué le N.9 des Bleus.

"Je n’ai vraiment pas ressenti de pression de la part du staff […] On a respecté les délais imposés dès le début. Le plus important, c’était mon ressenti, que je n’aie pas d’appréhension, que je ne joue pas avec le frein à la main", a-t-il poursuivi.

Figure de proue du rugby français, leader du XV de France en quête d’une première couronne mondiale, Dupont a reçu lundi le feu vert du chirurgien qui l’a opéré, pour reprendre les entraînements avec contacts.

Comme ce fut le cas par moments, lors des entraînements de mardi et mercredi, le Toulousain jouera avec un casque, pour son retour express en guise de premier match couperet devant les Springboks et leur pack terrifiant, conformément au "souhait du chirurgien", a-t-il assuré. "Je l’ai testé cette semaine […] ça ne me gêne pas dans ma vision donc je suis parti pour jouer avec", a-t-il ajouté.

La titularisation de Dupont est le seul changement par rapport au XV de départ qui avait corrigé l’Italie (60-7) à l’issue de la phase de groupes.