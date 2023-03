Fin du remboursement des soins du cancer du sein, bientôt une clinique agréée en province de Luxembourg ?

Ce scénario du pire, avec des patients devant déserter Vivalia pour se rendre dans les provinces de Liège et de Namur devrait bientôt trouver une issue favorable. Pour avoir l’agrément, une clinique doit traiter 125 cas par an. "C’est un chiffre difficile à atteindre pour notre province rurale. Mais à Arlon, certaines années, on l’atteint. A Libramont, on atteint les chiffres pour l’agrément de clinique satellite. En plus, dans les faits, même si nous n’avons pas l’agrément nous travaillons déjà comme une clinique agrée. Tout est en place. On a une infirmière coordinatrice, des réunions pluridisciplinaires. La seule différence c’est que nous n’avons pas de subsides, tout est sur fond propre".

Vivalia à d’ailleurs déposer réintroduit une demande d’agrément le 22 décembre 2022. "Le dossier est incomplet. Il reste des pièces à apporter, des points à éclaircir, mais dès que ce sera fait on pourra les reconnaître. On sait qu’il y a des spécificités en province de Luxembourg et c’est très important que la province ait elle aussi un centre de référence". Vivalia devrait donc décrocher son agrément dans les prochaines semaines voire prochains mois.