Fin du psychodrame politique à Ottignies-LLN : la motion de méfiance est rejetée, la majorité Ecolo/CDH/PS reste en place

Avant de passer au vote, plusieurs mandataires ont pris la parole. Dans les rangs de la majorité, Yves Leroy (conseiller Avenir) et Abdel Ben El Mostapha (échevin PS) ont reconnu que le déroulement de cette affaire n’avait pas été très glorieux. De son côté, la bourgmestre Ecolo Julie Chantry a remercié ses partenaires d’avoir maintenu le contact. Elle a aussi salué les habitants de la commune qui se sont mobilisés, notamment via une pétition, pour défendre le maintien de la majorité en place.

Dans l’opposition, les élus de la liste OLLN 2.0 ont sévèrement critiqué l’attitude des groupes Avenir et PS qui les avaient sollicités pour former une nouvelle majorité avant de se rétracter. "Je vous plains, vous allez devoir voter contre votre propre signature et manger votre propre parole", a notamment déclaré leur chef de file Nicolas Van der Maren.

Ecolo en a également pris pour son grade. Dans son intervention, le conseiller Cédric Jacquet a dénoncé "un marchandage entre présidents de partis, en faveur d'une coalition qui ne fonctionne plus et contre les intérêts de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve".

Les échanges, assez vigoureux, ont duré plus d'une heure et certaines interventions ont été applaudies par une partie des personnes présentes dans le public. Plusieurs dizaines d'autres habitants de la commune avaient pris place dans la salle du centre culturel d'Ottignies où le conseil était retransmis en direct.