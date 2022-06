Fin du procès des attentat de Paris : tous ont pris la parole, "Je ne suis pas un tueur" dit Salah Abdeslam

"Mes premiers mots seront pour les victimes. Celles qui nous écoutent à la webradio et celles qui n’ont pas pu déposer à la barre. Je vous ai présenté mes excuses et certains vous diront qu’elles sont insincères, que c’est une stratégie comme si vous aviez besoin de quelqu’un pour juger la sincérité d’un homme". Il évoque la souffrance, le nombre de morts "C’est peut-être la dernière fois que je m’adresse à vous. Ça n’a échappé à personne mon évolution au cours de ce procès. Je voudrais expliquer des épisodes de mon incarcération, pas pour me plaindre, loin de là, ce serait ridicule de comparer ma souffrance à la vôtre" Il évoque des épisodes très pénibles de sa détention avec des mauvais traitements subis. "Après 6 ans d’isolement, on m’a emmené dans cette enceinte, on m’a empêché de parler à qui que ce soit, je n’avais pas vu autant de monde depuis longtemps, j’étais sur les dents. C’était le choc social. J’ai été un petit peu dur dans mes paroles et je le regrette. Je vous dis aujourd’hui, ce que je n’ai pas réussi à dire hier. Je me suis apaisé parce que j’ai retrouvé ce semblant de vie social" Il salue les avocats de la défense : " Vous avez accompli un travail formidable, je tiens à le saluer. C’est avec l’épée du parquet sur le cou que je m’adresse à vous, l’opinion publique dit que j’étais dans une terrasse avec une kalach et que j’ai tiré, l’opinion publique pense que j’étais au bataclan et que j’ai tué les gens. La vérité est à l’opposé". Il termine en évoquant 10 perpétuités, à hauteur des faits, mais pas à hauteur des hommes qui sont devant la cour. "Le président n’a cessé de répéter que les assassins ne sont pas dans ce box. J’ai reconnu que je ne suis pas parfait, j’ai fait des erreurs, entré en prison à 26 ans, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettriez une injustice".