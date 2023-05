Fin du partage du code de Netflix qui avec ses concurrents comme Disney + ou Amazon Prime sont en train de copier les codes de la TV de papa

Je dois bien l’avouer, je ne regarde jamais la télévision, faute de temps et surtout par manque d’intérêt. Mais la décision prise par Netflix, le géant de streaming vidéo d’interdire récemment de partager son mot de passe Netflix gratuitement avec des personnes non-membres du foyer. Eh bien, c’est quelque chose qui m’a interpellé, tout bonnement parce que c’est du business.

Et c’est vrai que cette interdiction s’applique désormais à une centaine de pays, dont évidemment la Belgique, puisque je rappelle que Netflix a tout de même plus de 232 millions d’abonnés dans le monde. Alors la décision n’est donc pas anecdotique, vu que, d’après les statistiques disponibles, plus de 100 millions de foyers partageraient leur compte, ce qui est évidemment un manque à gagner flagrant pour Netflix. C’est donc un frein selon cette société pour investir dans de nouveaux films et de nouvelles séries télévisées. C’est vrai qu’en réalité, Netflix ne l’a pas fait de gaieté de cœur. D’ailleurs, c’est simple tant que la croissance des abonnés était au rendez-vous, Netflix fermait les yeux sur ce partage de code avec des non-membres de la famille. Surtout pendant la pandémie où là, tout le monde, tout le monde était scotché à Netflix. Mais l’année 2022 est passée par là et elle a tout changé. Pourquoi ? Mais parce qu’au cours du premier trimestre 2022, Netflix a affiché pour la première fois de son histoire une perte d’abonnés et cela a créé immédiatement un séisme en Bourse. Et l’action Netflix a d’ailleurs dégringolé car jusqu’à présent, c’est vrai, la seule tendance des abonnés, c’était toujours à la hausse.