Fin du nucléaire en Allemagne : comment démantèle-t-on une centrale nucléaire ?

Même la salle des machines doit être démontée. "Il s’agit d’un processus technique. Chez nous, la différence réside dans la dimension. Nous avons 1,8 million de tonnes que nous devons trier et déplacer. C’est une énorme quantité" ajoute Harmut Schindel, responsable communication du groupe.

33 ans plus tard, 900 salariés sur les 10.000 présents à l’époque s’attellent toujours à démonter, décontaminer, trier et stocker les matériaux contaminés… Et la salle de stockage est désormais trop petite. Un nouveau bâtiment sera alors construit : il permettra de démonter à distance les composants radioactifs des cuves dans un bassin rempli d’eau.