Fin du (léger) suspense : Antoine Dupont sera bien titulaire avec la France en quarts de finale du Mondial de rugby

Antoine Dupont a retrouvé sa place de titulaire au poste de demi de mêlée, ainsi que ses galons de capitaine, dans le XV de départ qui va affronter l’Afrique du Sud, dimanche, en quarts de finale de la Coupe du monde.

Le Toulousain (26 ans, 51 sélections), opéré d’une fracture maxillo-zygomatique, n’a plus joué depuis sa blessure, le 21 septembre, contre la Namibie (96-0). Le reste de la composition, dévoilée vendredi, ne change pas par rapport à l’équipe qui avait largement dominé l’Italie (60-7) lors de la dernière journée de la phase de groupe.

Opéré le 22 septembre, "Toto" a engagé une course contre-la-montre pour être opérationnel à temps. De retour dans le groupe, et après avoir obtenu lundi un avis favorable de son chirurgien, il a participé aux entraînements avec contacts des Bleus mardi et mercredi.

Un peu plus de trois semaines après sa blessure, Dupont sera donc titulaire pour le choc tellurique face aux Springboks champions du monde en titre. Figure de proue du rugby français, leader d’un XV de France en quête d’une première couronne mondiale, le capitaine des Bleus "est à 100% de ses capacités", avait assuré mercredi l’entraîneur de la mêlée française William Servat.

Après trois séances d’entraînement à Rueil-Malmaison et deux semaines d’entretien physique à Aix-en-Provence, il retrouvera donc les cadres habituels, dont son partenaire de la charnière, l’ouvreur de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert (24 ans, 29 sél.).

Les autres titulaires qui ont écrasé l’Italie la semaine dernière sont également de la partie, à l’image de Thomas Ramos (28 ans, 30 sél.) à l’arrière, une paire de centres Gaël Fickou (29 ans, 84 sél.) – Jonathan Danty (30 ans, 25 sél.) ou encore la troisième ligne de combat, formée par Charles Ollivon (30 ans, 38 sél.), Grégory Alldritt (26 ans, 44 sél.) et Anthony Jelonch (27 ans, 28 sél.). Enfin, Damian Penaud (26 ans, 47 sél.) et Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 6 sél.), préféré à Gabin Villière, reprennent place sur les ailes tandis que la deuxième ligne formée par Thibaud Flament (26 ans, 22 sél.) et Cameron Woki (24 ans, 26 sél.) est, elle aussi, reconduite.

Le banc est articulé autour de six avants et deux arrières, avec le polyvalent flanker Sekou Macalou capable d’évoluer également à l’aile.