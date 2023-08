Fin du feuilleton en Premier League : Moises Caicedo signe à Chelsea et devient le transfert le plus cher de l'histoire du championnat anglais

Chelsea a officialisé la venue du joueur équatorien Moises Caicedo en provenance de Brighton. Le feuilleton de ce transfert a atteint son épilogue lundi. Le milieu défensif a paraphé un contrat de huit ans, avec une option d’une année supplémentaire, le liant au club londonien jusqu’en 2031. Le montant du transfert n’a pas été révélé.

Caicedo, 21 ans, avait rejoint le club de Brighton en 2021 pour la somme de 5 millions d’euros. Il a alors joué 3 rencontres pour l’équipe réserve de Brighton, avant d’être prêté dans la foulée au Beerschot, où il avait disputé 14 rencontres au service du club anversois pour 2 buts et 1 assist. Le natif de Santo Domingo a ensuite été rappelé de son prêt par Brighton à l’hiver 2022. Il a depuis pris part à 53 rencontres pour les Seagulls accumulant 2 buts et 3 passes décisives. Caicedo était enthousiaste à la nouvelle de son transfert : "Je suis tellement heureux de rejoindre Chelsea ! Je suis très excité d’être dans ce grand club et je n’ai pas eu à réfléchir deux fois lorsque Chelsea m’a contacté. Je savais que je voulais signer ici. C’est un rêve qui devient réalité et j’ai hâte de démarrer avec l’équipe" a réagi l’Équatorien, cité dans le communiqué de Chelsea.

Caicedo retrouve le gardien Robert Sanchez, qui lui aussi avait été transféré de Brighton à Chelsea, plus tôt dans le mercato.