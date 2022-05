Fin du "Ellen Show" après 19 ans de diffusion

C’est le clap de fin pour "The Ellen Show". Le 26 mai marque l’aboutissement du plus long projet (19 saisons et plus de 3000 épisodes) d’Ellen DeGeneres qui a commencé l’épisode final avec émotion. "Bienvenue à notre toute dernière émission. J’ai débarqué ici il y a 19 ans et j’ai dit que c’était le début d’une relation, et aujourd’hui, ce n’est pas la fin d’une relation, c’est plus une pause…" a-t-elle exprimé sur le plateau.