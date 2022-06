Fin du droit à l’avortement aux USA : "C’est un triste jour pour le pays, un retour de 150 ans en arrière" déclare Joe Biden

Suite à la décision de la Cour suprême américaine d’abolir le droit constitutionnel à l’avortement, le président Joe Biden a décidé de s’adresser aux Américains.

"C’est un jour triste jour pour la Cour, c’est un triste jour pour le pays". D’emblée le président de 79 ans a donné le ton. Revenant sur l’arrêt Roe V. Wade ayant donné, il y a 50 ans, "aux femmes le droit de choisir", le démocrate a souligné qu’avec la disparition de ce droit, la vie et la santé des femmes étaient désormais à risque aux Etats-Unis. Et d’ajouter que cela allait à l’encontre de droits fondamentaux de la constitution et que pour la première fois la Cour Suprême avait enlevé un droit constitutionnel au peuple américain.

Imaginez une jeune femme enceinte suite à un inceste

Une "erreur tragique" avec de graves conséquences et des effets immédiats, puisque dès aujourd’hui des Etats ont aboli le droit à l’avortement, a ajouté Joe Biden. "Les médecins seront criminalisés […] et imaginez une jeune femme enceinte suite à un inceste […] c’est un retour au 19e siècle", a-t-il poursuivi, visiblement ému.

"C’est un retour en arrière pour le pays, de plus de 150 ans (...) Résultat d'une 'idéologie extrémiste' (...) Mais cela ne veut pas dire que le combat est fini", avant de préciser que lui et son administration feront tout afin que le droit des femmes soit respecté. Joe Biden a également demandé au Congrès de prendre ses responsabilités et d’agir afin que ce droit soit légalement protégé par une loi fédérale, ce qui n'a jamais été réalisé malgré la décision de 1973. Biden a également appelé à poursuivre le combat de manière "pacifique" et à défendre "dans les urnes" le droit à l'avortement et toutes les autres "libertés personnelles", à l'approche des législatives de mi-mandat qui s'annoncent difficiles pour son camp démocrate.

Enfin, Joe Biden a insister que la décision de la Cour Suprême ne pourra empêcher les femmes vivant dans un Etat interdisant l’IVG de se rendre dans un autre Etat afin de se faire avorter.