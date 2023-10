Fin du blocage de l’indexation des loyers à Bruxelles pour les logements les plus énergivores.

A partir d’aujourd’hui, l’ensemble des bailleurs bruxellois peuvent à nouveau indexer leur loyer. Depuis un an, l’indexation était bloquée pour les propriétaires de logement trop énergivore. L’interdiction pure et simple concernait les logements affichant un PEB G ou F. Ceux avec un PEB E pouvaient l’être, mais à hauteur de 50%. Cette mesure prend donc fin. Mais pas question pour les propriétaires concernés de procéder à une double indexation de rattrapage. Le parlement bruxellois, à l’initiative des partis de la majorité, a voté, ce vendredi, une proposition d’ordonnance en ce sens.

Pour la majorité, il fallait impérativement modifier le cadre législatif en vue de limiter les effets de la fin du blocage de l’indexation des loyers. "Concrètement, les propriétaires pourront indexer mais avec une nouvelle règle d’indexation qui empêche le rattrapage de ce qui a été bloqué l’année passée" explique Martin Casier, député bruxellois PS.

Il faut donc, dès aujourd’hui, appliquer de nouvelles formules d’indexation si vous êtes le propriétaire d’un logement avec un certificat PEB E, F, G et qu’il a été signé il y a plus d’un an. Il y en a 4 au total en fonction des différents cas de figure.

Le minimum

Cette correction, c’est le strict minimum pour la Plateforme Logement qui regroupe plusieurs associations et syndicats. Elle réclamait une prolongation du blocage de l’indexation. "Idéalement cette mesure aurait dû être prolongée et fixée dans le long terme car elle protège à la fois les locataires et elle est un incitant pour le propriétaire qui n’a pas investi dans son bien pour l’isolation par exemple. Aujourd’hui, il n’a aucun intérêt à le faire car ce n’est pas lui qui paye le chauffage", explique Benoît Dassy, secrétaire régional CSC. "Cette correction de l’indexation suite à la fin du blocage, c’est vraiment le minimum. Sinon c’était se moquer des gens avec des augmentations de loyer jusqu’à 15 pourcents. Je pense que cela aurait été un très mauvais signal politique que de dire 'on vous a offert une fausse protection pendant un an'. Là c’était le minimum qu’ils devaient faire".

Manque à gagner

Au contraire, le syndicat national des propriétaires et copropriétaire (SNPC) regrette cette décision lui qui s’est toujours opposé au blocage de l’indexation des loyers. "Avec cette correction, certains loyers ne suivront pas l’évolution de l’index. Il y a un saut d’index de près de dix pourcents alors que la taxation des propriétaires a explosé" regrette Olivier de Clippele, président de la régionale bruxelloise.

Le syndicat des propriétaires pointe notamment l’augmentation du précompte immobilier. Jusqu’à 30 pourcents dans certaines communes bruxelloises. Il regrette aussi la complexification de la législation désormais ces formules multiples pour le calcul de l’indexation. "Nous sommes très attachés à une législation simple, abordable pour des citoyens. Nous ne voulons pas que chaque indexation doive se faire chez un avocat ou dans un bureau spécialisé. Nous souhaitons que cela reste simple. Or si vous lisez la législation, elle devient de plus en plus compliquée avec le risque de conflit entre bailleur et locataire. Cela risque aussi d’effrayer beaucoup de personnes qui veulent diversifier leur épargne en investissant dans l’immobilier locatif. Donc cela fera moins de logements à louer. Ce n’est pas bon pour les locataires, ce n’est pas bon pour Bruxelles".