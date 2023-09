Fin des vols passagers pour Air Belgium : la Wallonie a investi 15,7 millions d’euros dans la compagnie

La région wallonne a investi 15,7 millions d’euros en capital, 1,8 million en prêt et 3,5 millions en garantie dans la compagnie aérienne Air Belgium, ont indiqué lundi l’outil économique et financier de la Wallonie au service des entrepreneurs, Wallonie Entreprendre (WE), et le cabinet du ministre wallon de l’Économie Willy Borsus à Belga.

Par ailleurs, WE dispose actuellement de 33% du capital de la compagnie aérienne, mais n’a plus participé aux tours de table depuis plus de deux ans, a encore indiqué Wallonie Entreprendre.

Air Belgium n’avait cependant plus d’activité à l’aéroport de Charleroi depuis plusieurs mois, a précisé de son côté le cabinet du ministre wallon des Aéroports Adrien Dolimont.