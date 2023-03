Fin des remboursements dans les cliniques du sein non agréées

Le ministre Vandenbroucke a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de mettre fin au traitement (et au remboursement) du cancer du sein en dehors des cliniques non agréées : " Les hôpitaux qui n’ont pas d’agrément en tant que cliniques du sein ne pourront plus à l’avenir établir de plan de traitement pour le cancer du sein et ne pourront donc plus poser de diagnostic ni opérer. Nous allons passer à l’action immédiatement en cessant de rembourser le traitement du cancer du sein en dehors des cliniques du sein agréées. Plus de 10.000 patientes (et patients) chez qui un cancer du sein est diagnostiqué chaque année dans notre pays doivent avoir la garantie de recevoir les meilleurs soins de la part d’une équipe multidisciplinaire expérimentée ", a-t-il déclaré.

L’intention du ministre est donc de s’emparer immédiatement des recommandations du KCE. S’adressant aux patientes, il leur recommande de toujours choisir un hôpital qui figure sur la liste des centres agréés et leur déconseille vivement de choisir un centre non expérimenté et reconnu. Il invite les entités fédérées à assurer le suivi et le contrôle des normes et à retirer l’agrément aux centres si les conditions ne sont pas remplies.