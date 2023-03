Fin des moteurs thermiques en 2035 : le report d’un vote UE confirme un blocage

Sans cela, l'Allemagne ne donnera pas son feu vert. Or au Conseil, le texte final doit être approuvé par au moins 15 États membres représentant au moins 65% de la population de l'Union. Et sans soutien de l'Allemagne, un échec est possible, d'autant que des pays comme la Pologne, l'Italie et la Bulgarie pourraient voter contre le compromis. La présidence suédoise a donc préféré reporter le vote.

La Belgique, elle, est favorable au compromis d'octobre. Elle était "l'un des États membres les plus ambitieux" en la matière, indiquait-on à bonne source.