Fin des élevages de fourrure en Belgique

Interdiction de produire, mais pas de vendre

En Europe, ce type d’élevage disparaît peu à peu, mais le continent reste encore un des grands producteurs de fourrure. Cette dernière fournit 70% de fourrure de visons et 63% de fourrure de renards au niveau mondial.

Selon des chiffres de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) : " Jusqu’en 2019, environ 2900 élevages d’animaux à fourrure étaient présents dans l’UE, produisant environ 27 millions de peaux de vison par an. Depuis décembre 2020, suite aux épidémies de SARS-CoV-2 dans les élevages de visons en Europe, le nombre d’élevages de visons est tombé à 759 élevages de visons, principalement situés en Finlande, en Pologne, en Lituanie et en Grèce. Parmi les plus grands producteurs de peaux de vison, le Danemark et les Pays-Bas ont presque tous fermé leurs élevages de visons ".

Pour Lionel Fuchs, troisième génération d’une famille de commerçant de fourrure de l’entreprise Embert, l’impact de cette décision est relativement minime : " C’est comme si on interdisait les trains vapeur. Il n’y a plus de train à vapeur en Belgique. Supprimer ces élevages-là ça n’a pas vraiment de conséquence sur le marché de la fourrure dans le pays. Parce que toutes les peaux sont vendues à la criée. En Belgique il n’existe plus de criée, donc ça va partir vers Copenhague ou en Allemagne ; c’est via un intermédiaire que je récupère ensuite mes peaux. Si on supprime tout ce marché en Europe et éthiquement ça peut se comprendre, ce qui sera dommage sera la perte du savoir-faire des artisans des fourreurs ". Les modes et les mentalités ayant changé, sa pratique s’est elle aussi transformée. Le recyclage d’anciennes fourrures est devenu monnaie courante dans sa boutique.

Même si les élevages de production de fourrure n’existent plus en Belgique, il est pour le moment toujours possible de se fournir dans d’autres pays afin de vendre cette matière. Le marché de la fourrure continue cependant de décroître. Aujourd’hui, la Belgique figure donc dans la liste des pays européens ayant interdit cette pratique où l’on retrouve, le Royaume-Uni (2000), l’Écosse (2002), l’Irlande du Nord (2002), l’Autriche (2004), la Croatie (2018), la République tchèque (2019) et le Luxembourg (2018).