Fin des cartes essence pour les trajets non professionnels : "Pas une bonne idée", selon le vice-premier MR David Clarinval

Les experts chargés de trouver des pistes pour soutenir le pouvoir d’achat rendent leur rapport final, ce lundi. Ils y recommandent de mettre fin au système de carte essence, notamment pour les trajets non professionnels. Ces propositions seront présentées ce soir, dans un kern dédié au pouvoir d’achat. Au micro de La Première, le vice-Premier ministre David Clarinval a d’ores et déjà rejeté l’idée.

"On souhaite avoir des mesures qui augmentent le pouvoir d’achat des citoyens et les experts proposent une taxe sur les déplacements des citoyens, donc je ne pense pas que ce soit une idée qui aille dans le bon sens."

"Il y a dans ce rapport de bonnes choses, ajoute-t-il, il y a aussi des choses qui sont moins dans le périmètre de la demande et donc on devra, ce soir, faire le tri entre les bonnes idées et les idées moins positives, et celle-là je ne la retiens pas."