Fin des années 60, les débuts du Steve Miller Band

Bien avant les grands succès pop rock comme ''Rock’n me'' ou ''Fly Like An Eagle'', le Steve Miller Band fut un de ces groupes à la pointe du son de San Francisco, mêlant blues et rock psychédélique. Difficile de résumer la carrière du groupe en quelques minutes, alors concentrons-nous sur les débuts, au cœur des années 60.

1965, Steve Miller, Barry Goldberg et trois autres musiciens réunis à Chicago pour jouer du blues au sein du Goldberg-Miller Blues Band. Après un single chez Epic Records et une prestation dans l’émission télé Hullabaloo sur NBC, Miller quitte le groupe, direction San Francisco, il crée le Steve Miller Band. Quelques fameux musiciens comme le bassiste Lonnie Turner ou Boz Scaggs vont faire du Steve Miller Band, une référence en la matière dans le San Francisco des années hippies. Le groupe du Space Cowboy va se produire au Magic Mountain Festival puis au Monterey Pop le même mois de juin 1967, puis s’envole pour l’Angleterre et enregistre son premier album ''Children Of The Future'', une galette qui fusionne blues rock et sonorités expérimentales… Le succès est en marche !