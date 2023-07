Fin de tournage pour le téléfilm "Tandem", réalisé par Astrid Veillon

Bien que "Tandem" n’ait pas été renouvelé pour une huitième saison, l’aventure continue pour Stéphane Blancafort et Astrid Veillon, qui viennent d’achever le tournage d’un téléfilm de conclusion de la série.

En avril dernier, "Tandem" touchait à sa fin au bout de 7 saisons. Portée par Stéphane Blancafort et Astrid Veillon, cette série avait dès la diffusion de ses premiers épisodes enregistré de belles audiences, mais avait été annulée suite à une décision de son actrice principale. "Personnellement, je trouvais qu’on n’avait plus grand-chose à raconter, et j’avais trop d’amour et de respect pour cette série pour continuer ainsi", confiait-elle à ce propos à nos confrères de Ciné-Télé Revue.

Pour autant, les deux acteurs tenaient à donner à cette histoire une véritable conclusion, et avaient donc convenu de se retrouver au mois de mai pour tourner un téléfilm "Tandem".