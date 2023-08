Fin de Skyblog : "C’est une partie de ma jeunesse qui s’en va"

Sur les réseaux sociaux, depuis juin, les internautes soulignent "la fin d’une époque" et se remémorent les moments passés sur la plateforme.

"C’est une partie de ma jeunesse qui s’en va", confie une ex-utilisatrice. "Je postais toute ma vie dessus. Mes états d’âme, les musiques que je kiffais. On discutait de tout, je passais énormément de temps dessus."

Skyblog, un truc générationnel ? "C’était ma génération oui, on faisait tout ça. Je me souviens aussi des mises en page de fou que j’apprenais, l’écriture en smiley. Oui, ça me fait quelque chose, un petit choc, la fin d’une époque."

"À la maison, nous étions 5 avec un seul gros PC pour tout le monde", explique Héloïse Blanchaert, ex-utilisatrice de la plateforme. "On ne pouvait donc pas y rester des heures. J’avais droit à une heure et comme j’étais la plus jeune, je l’ai vraiment utilisé pour m’exprimer, c’était mon journal intime en fait. Je ne mettais pas tout, mais l’idée c’était de montrer ce que l’on faisait. Un peu comme j’utilise Instagram aujourd’hui, mais avec plus de fautes d’orthographe aussi."