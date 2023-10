Fin de sept ans de travaux pour rénover le village : ouf de soulagement pour les habitants de Polleur

Les Pollinois étaient en liesse l’autre soir au cœur de leur village ; c’est que celui-ci a vécu à l’heure des tranchées, des machines mécaniques et des déviations depuis 2016 avec en sus, les inondations de juillet 2021 dues au débordement de la Hoëgne. Clairement, tous les Pollinois ont souffert : "C’était des nuisances, témoigne cette habitante, olfactives, sonores et visuelles et à certains moments, j’ai eu très peur parce que la maison tremblait. Je suis heureuse que ce soit fini, c’est le soulagement". "Ce fut dur et un petit peu angoissant, explique cette autre riveraine, parce que j’habite une maison très ancienne, une partie date de la fin du 18ème siècle, et c’était la crainte de voir tout bouger, mais heureusement, elle a tenu bon."